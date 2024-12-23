كفاية استغلال لاسمي.. ياسمين عبدالعزيز ترد على أخبار رجوعها للعوضي

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها لترد على الأخبار المتداولة التي ربطت اسمها مجددًا بطليقها الفنان أحمد العوضي، حيث انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية حول عودتهما لبعضهما وعودة العلاقات بينهم مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت ياسمين عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة:

“كفايه ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه، لأن ده شغل رخيص لصالح الترند 😒😒”





شائعات بلا مصدر

المنشورات التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية أثارت استياء ياسمين، خاصة وأنها جاءت دون أي تأكيد رسمي منها أو من مصادر قريبة، ما دفعها للتوضيح ووضع حد لهذه الشائعات التي رأت أنها محاولة لاستغلال اسمها للترويج.





في سياق اخر أثارت حقيبة الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا كبير على السوشيال ميديا بعد تداول البعض أن حقيبة ياسمين عبد العزيز تحمل توقيع دار الأزياء العالمية وبلغ سعرها 135 ألف جنيه مصري.

علقت ياسمين عبد العزيز على سعر حقيبتها المتدداول على السوشيال ميديا قائلة:" الشنطه دي جايباها من ٢٠١٨ في حاجات كده كل ما تقدم تحلو."





عودة قوية للدراما الرمضانية

وتعيش ياسمين عبد العزيز فترة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 وسوف يكون المسلسل عودة قوية لها إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة وأشاد به.



