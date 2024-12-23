قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لإدارة الأهلي| الدحيل يرفض عودة نجم الفريق.. ماذا سيحدث؟
بمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بقطاع غزة| فيديو
بعد تهديد ترامب.. أول رد من رئيس بنما على تصريحات ترامب بشأن القناة
قريبا.. بورسعيد خالية من البلاستيك بدعم ياباني بقيمة 3 ملايين دولار
أذكار النوم من القرآن وفضلها.. أسباب تجعلك لا تفوتها ليلة
النشرة الجوية اليوم .. الأرصاد تعلن حالة الطقس وفرص لسقوط أمطار
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة
هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
بعد هجوم الجماهير.. «الدردير» يدافع عن كهربا: «لاعب اتشتم يروح يشجعكم ليه»
تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

كفاية استغلال لاسمي.. ياسمين عبدالعزيز ترد على أخبار رجوعها للعوضي

ياسمبن عبدالعزيز
ياسمبن عبدالعزيز
شروق سلامة
×

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها لترد على الأخبار المتداولة التي ربطت اسمها مجددًا بطليقها الفنان أحمد العوضي، حيث انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية حول عودتهما لبعضهما وعودة العلاقات بينهم  مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وعلقت ياسمين عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة:

“كفايه ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه، لأن ده شغل رخيص لصالح الترند 😒😒”


 

شائعات بلا مصدر

المنشورات التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية أثارت استياء ياسمين، خاصة وأنها جاءت دون أي تأكيد رسمي منها أو من مصادر قريبة، ما دفعها للتوضيح ووضع حد لهذه الشائعات التي رأت أنها محاولة لاستغلال اسمها للترويج.


 

في سياق اخر  أثارت حقيبة الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا كبير على السوشيال ميديا بعد تداول البعض أن حقيبة ياسمين عبد العزيز تحمل توقيع دار الأزياء العالمية وبلغ سعرها 135 ألف جنيه مصري.
علقت ياسمين عبد العزيز على سعر حقيبتها المتدداول على السوشيال ميديا قائلة:" الشنطه دي جايباها من ٢٠١٨ في حاجات كده كل ما تقدم تحلو."


 

عودة قوية للدراما الرمضانية

وتعيش ياسمين عبد العزيز فترة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 وسوف يكون المسلسل عودة قوية لها إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة وأشاد به.


 

فستان ياسمين عبد العزيز العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

كهربا

كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

الأرصاد الجوية

تحذير من الأرصاد: تجنبوا شواطئ مطروح والإسكندرية والبحيرة خلال الساعات المقبلة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي علي شباب بلوزداد بسداسية

ترشيحاتنا

الإنفلونزا

الإنفلونزا تثير الجدل| حقيقة المخاوف من المتحورات الجديدة

غزة

كيف يستغل نتنياهو الحرب للبقاء في السلطة؟| أستاذ علوم سياسية يجيب

المعاشات

صرف معاشات يناير 2025.. الموعد الرسمي بعد الزيادة الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

احم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة بتناول البيض.. أمراض القلب أخطرها

أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد