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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مازدا 3 هاتشباك 2025 وسعرها في السوق السعودي

مازدا 3 هاتشباك 2025
مازدا 3 هاتشباك 2025
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تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية مازدا، عدد كبير من سياراتها عالمياً وعربياً، منها الايقونة مازدا 3، والتي تواصل من تألقها في السوق السعودي بعد طرح موديل 2025 وباطلالة الهاتشباك، مع أسعار تبدأ من 94 ألف ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة مازدا 3 هاتشباك 2025 

دعمت السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة قدرها 155 حصانا، و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة الى منظومة الدف الأمامي عبر ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

مازدا 3 هاتشباك 2025 

تجهيزات ومواصفات السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025

زودت السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 بعدد كبير من التجهيزات منها، مكابح مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائيه للحماية أمامية وستارية ولحماية الأرجل والناحية الجانبية، مساعد تحديد المسار والابقاء على الحارة المرورية، مراقبة اجهاد السائق، المساعد في الانعطاف.

مازدا 3 هاتشباك 2025 

تضم السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، مثبت سرعة متكيف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات خلفية، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي. 

مازدا 3 هاتشباك 2025 

تحتوي السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 على شاشة معلومات قياسها 10 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي، بلوتوث، مكبرات صوتية بعدد 8 مكبرات او 10 مكبرات للفئة عالية التجهيزات طراز BOSE، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مازدا 3 هاتشباك 2025 

دعمت السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 بعجلات 18 بوصة، مصابيح LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، فتحة سقف، بينما يبلغ طولها الكلي بحوالي 4.660 مم، و1.795 مم للعرض الكلي، و1.435 مم للارتفاع.

سعر السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 في السوق السعودي. 

يتراوح سعر السيارة مازدا 3 هاتشباك موديل 2025 في السوق السعودي بين 94,300 ريال و98,900 ريال سعودي.

مازدا هاتشباك مازدا 3 هاتشباك 2025 مازدا 3 هاتشباك 2025

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