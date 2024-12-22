شاهد| نيسان تكشف عن مورانو 2025 الجيل الرابع .. كم سعرها ؟

تواصل علامة نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق الامريكي، بعد طرح الجيل الرابع من النسخة مورانو 2025، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

نيسان مورانو 2025

الأداء الفني للسيارة نيسان مورانو 2025

تعتمد السيارة نيسان مورانو 2025 على أنظمة الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 244 حصانا و352 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار.

نيسان مورانو 2025

ماذا تقدم سيارة نيسان مورانو 2025 من تجهيزات ؟

تحتوي السيارة نيسان مورانو 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، حساسات ضوء ومطر، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، شاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولوحة عدادات قياس 12.3 بوصة، شاحن لاسلكي للهواتف، فرامل يد الكترونية، مكيف هواء أوتوماتيكي.

نيسان مورانو 2025

زودت أيضا السيارة نيسان مورانو 2025 بمقاعد كهربائية تدعم خصائص التدفئة والتبريد والتدليك، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي طراز BOSE من 10 مكبرات، مثبت السرعة، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، مكابح خطر، كاشف التصادم، وسائد هوائية للحماية، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية 20 بوصة، ووحدات إضاءة بتقنية LED LIGHT.

نيسان مورانو 2025

سعر السيارة نيسان مورانو 2025 عالميًا

تقدم السيارة نيسان مورانو 2025 في السوق الأمريكي بسعر يبدأ من 40 ألف و470 دولار.