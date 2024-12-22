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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

"لا تنخدعوا".. الأرصاد تكشف أجواء الطقس في رأس السنة

الطقس
الطقس
عادل نصار
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قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الشتوية مستمرة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة، كما أن أقل درجات الحرارة تُسجل عادة في أواخر ديسمبر وحتى فبراير، كما أن الشبورة المائية ستكون كثيفة خلال الأيام القادمة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

الطقس

وأضاف “القياتي”، خلال مداخلة هاتفية بـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”، أن حالة الطقس تستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، مثل طريق مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي، وطرق الصعيد السريعة.

مفأجاة بخصوص طقس رأس السنة 

وحذر الدكتور محمود القياتي، من ارتفاع أمواج البحر المتوسط على السواحل الغربية، حيث تصل ارتفاعات الأمواج إلى 3 أمتار، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية. 

وفيما يتعلق بالأمطار، تابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الساحل الشمالي والوجه البحري.

الأرصاد تحذر لا تنخدعوا بالأجواء المشمسة نهارًا 

ونصح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل، وضرورة تناول المشروبات الساخنة لتعزيز مناعتهم ضد أمراض الشتاء، مناشدا “كان يجب عدم الانخداع بالأجواء المشمسة خلال النهار، حيث أن البرودة الحقيقية تظهر ليلاً”.

واختتم بأن أجواء الطقس في يوم رأس السنة ستكون شبيهة بالطقس الحالي، مع درجات حرارة تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية نهارًا في القاهرة، وتنخفض إلى 10 درجات ليلاً، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد أقل من 5 درجات مئوية.

الأرصاد الجوية الأرصاد رأس السنة الأجواء الشتوية طقس رأس السنة

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