قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجمة الحوثيين لن تكفي.. رئيس الموساد يوصي بـ ضرب إيران مباشرة
فين الساتر؟.. تعليق ناري من أحمد موسى على أكاذيب «الإرهابية» حول القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية
منتخب البحرين يفوز على السعودية 3-2 في كأس خليجي 26
قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5
وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور
"لا تنخدعوا".. الأرصاد تكشف أجواء الطقس في رأس السنة
صفحة جديدة.. أول تعليق من كولر بعد سداسية الأهلي أمام شباب بلوزداد
مبادرة جديدة.. حماية المستهلك يستدعي شركات الشحن لوضع ضوابط للتجارة الإلكترونية
لقطة هتموت الأعداء.. أحمد موسى يكشف سر جدارية الرئيس السيسي في القصر الجديد
للسعوديات فقط .. خطوات التقديم في المعهد السعودي للخطوط الحديدية
دي فورة مش كورة.. تعليق تامر أمين على نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام
تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

مذهل.. تعليق مثير من أرني سلوت على تألق محمد صلاح في سداسية توتنهام

آرني سلو
آرني سلو
إسلام مقلد
×

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بقوة فريق توتنهام وصعوبة مواجهته على ملعبه، رغم الفوز الكبير الذي حققه الريدز بنتيجة 6-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سلوت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال أول 55 دقيقة، مشيرًا إلى أن ليفربول تقدم 3-1 ثم 5-1، لكن توتنهام عاد للمباراة مجددًا بفضل قدرته على الإبداع والتسجيل.

وأضاف أن توتنهام دائمًا حاضر بقوة في المباريات الكبرى رغم خسارته أمام الفرق الكبيرة، موضحًا أن أداء ليفربول كان مميزًا باستثناء آخر 20 دقيقة التي شهدت تراجع الفريق وعدم الركض بشكل كافٍ، وهو أمر قد يكون درسًا مفيدًا للمباريات القادمة.

وتطرق سلوت إلى الإشادة بفكر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، لكنه أشار إلى أن النادي اللندني لم يحقق ألقابًا كبرى خلال السنوات العشرين الماضية.

وعن لاعبي ليفربول، فقد أكد سلوت: "أنهم من بين الأفضل في العالم، أداء محمد صلاح المثير الذي سجل هدفين وصنع هدفين وكان أداؤه مذهلًا ومساهمته كانت حاسمة في فوزنا.

وأشاد بترينت ألكسندر أرنولد، مشيرًا إلى أدائه الجيد أمام سون هيونج مين، رغم أن أرنولد لا يزال بإمكانه تقديم مستوى أفضل.

وختم سلوت تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على أن استمرار ليفربول في صدارة الترتيب يعكس قوة الفريق وصعوبة التفوق عليه.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، مع مباراة مؤجلة في رصيده، بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول توتنهام سلوت آرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

يوسف ندا

وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة

إجازة نصف العام الدراسي 2025 جميع الصفوف

إجازة نصف العام الدراسي 2025 جميع الصفوف.. تفاصيل عاجلة الآن

تطبيق نقل ذكي

واقعة جديدة.. سائق تطبيق نقل ذكى يـ.تحرش بسيدة داخل سيارته

كهربا

كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الإسكان: حريصون على تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات القومية

مديرية التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة في قيادات الإدارات التعليمية بالقاهرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

احم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة بتناول البيض.. أمراض القلب أخطرها

أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد