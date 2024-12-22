مذهل.. تعليق مثير من أرني سلوت على تألق محمد صلاح في سداسية توتنهام

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، بقوة فريق توتنهام وصعوبة مواجهته على ملعبه، رغم الفوز الكبير الذي حققه الريدز بنتيجة 6-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سلوت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة، أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال أول 55 دقيقة، مشيرًا إلى أن ليفربول تقدم 3-1 ثم 5-1، لكن توتنهام عاد للمباراة مجددًا بفضل قدرته على الإبداع والتسجيل.

وأضاف أن توتنهام دائمًا حاضر بقوة في المباريات الكبرى رغم خسارته أمام الفرق الكبيرة، موضحًا أن أداء ليفربول كان مميزًا باستثناء آخر 20 دقيقة التي شهدت تراجع الفريق وعدم الركض بشكل كافٍ، وهو أمر قد يكون درسًا مفيدًا للمباريات القادمة.

وتطرق سلوت إلى الإشادة بفكر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، لكنه أشار إلى أن النادي اللندني لم يحقق ألقابًا كبرى خلال السنوات العشرين الماضية.

وعن لاعبي ليفربول، فقد أكد سلوت: "أنهم من بين الأفضل في العالم، أداء محمد صلاح المثير الذي سجل هدفين وصنع هدفين وكان أداؤه مذهلًا ومساهمته كانت حاسمة في فوزنا.

وأشاد بترينت ألكسندر أرنولد، مشيرًا إلى أدائه الجيد أمام سون هيونج مين، رغم أن أرنولد لا يزال بإمكانه تقديم مستوى أفضل.

وختم سلوت تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على أن استمرار ليفربول في صدارة الترتيب يعكس قوة الفريق وصعوبة التفوق عليه.

وبهذا الفوز، عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، مع مباراة مؤجلة في رصيده، بينما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.