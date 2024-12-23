أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025.

وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن أول 5 أشهر من العام الجاري، ارتفاع صافي ربحها بنسبة 9.5%، على أساس سنوي.

وأوضحت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 264.24 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2024، مقابل نحو 241.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات زيادة أرباحها إلى ارتفاع كلا من أسعار بيع المنتجات و إيرادات الاستثمارات المالية.

مؤشرات ربع سنوية

ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 14%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.

وسجلت صافي أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات نحو 155.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 136.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي الماضي.

وارتفعت إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي إلى 260.3 مليون جنيه، مقابل 240.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى زيادة أسعار بيع المنتجات وارتفاع أسعار البيع.

مؤشرات سنوية

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، حققت صافي ربح بلغ 667.43 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 545.93 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

مساهمو شركة مصر لصناعة الكيماويات

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.