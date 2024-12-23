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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

هشام حنفي: مشاركة محمد صلاح مع الأهلي في مونديال الأندية نقلة كبيرة

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر
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قال هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، إن انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المارد الأحمر قبل مونديال الأندية سيكون نقلة كبيرة.

وقال هشام حنفي خلال حواره لبرنامج استاد المحور مع خالد الغندور: "ليفربول رفض السماح لصلاح بالمشاركة في الأوليمبياد لأنها غيرمدرجة في الأجندة الدولية.. صلاح إسم كبير ومشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية سيكون نقلة كبيرة إذا حدث ذلك".
 

 وتابع: "شخصية الأهلي في الشوط الثاني اختلفت عن الشوط الأول أمام شباب بلوزداد ووسام أبوعلى مهاجم قوي ومن نوعية المهاجمين المختلفين عن الدوري المصري".

وأكمل: "بيرسي تاو ظهر بمستوى جيد وكان يجب إشراكه من بداية اللقاء أمام شباب بلوزداد وأشرف داري مدافع مميز ولا يتحمل هدف شباب بلوزداد".

وأتم: "شباب بلوزداد فريق ضعيف والأهلي سيفوز عليه في الجزائر".

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