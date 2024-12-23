قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لن يصبح رئيسا".. ترامب يرد على منتقدي نفوذ إيلون ماسك
صلاة قيام الليل.. حكمها وعدد ركعاتها وكيفيتها لتغتنم فضلها
بوتين يعلن استعداد روسيا لمواصلة تزويد الغرب بالغاز
والد زيزو: نجلي يتعرض لحملة شرسة.. وموضوع التجديد للزمالك بقى بايخ
التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما
صدمة لإدارة الأهلي| الدحيل يرفض عودة نجم الفريق.. ماذا سيحدث؟
بمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بقطاع غزة| فيديو
بعد تهديد ترامب.. أول رد من رئيس بنما على تصريحات ترامب بشأن القناة
قريبا.. بورسعيد خالية من البلاستيك بدعم ياباني بقيمة 3 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

محمد سعد بشخصية جديدة في فيلم الدشاش | تفاصيل

محمد سعد
محمد سعد
فيصل عبد الغني
×

يخوض الفنان محمد سعد موسم رأس السنة الجديدة بفيلم جديد بعنوان الدشاش، وعلى غير العادة يجسد محمد سعد فى هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة تماما عن شخصيات الكوميديا التي قدمها من قبل.

ويجسد محمد سعد فى الفيلم شخصية الدشاش وهي شخصية رئيس عصابة وبعيدة تماما عن الكوميديا التي اشتهر بها ليبدأ بهذا الفيلم مرحلة جديدة فى عالم الأكشن والدراما.

الترويج لفيلم الدشاش

 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم الدشاش البوسترات الدعائية الفردية لأبطال الفيلم استعداد لعرضه يوم ١  شهر يناير القادم.

وظهر محمد سعد بطل العمل بلوك جديد، حيث ظهر أصلع الرأس تاركا لحيته، فى محاولة منه للظهور أمام الجمهور بشكل مختلف.


 

الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب، موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد.

الفيلم من بطولة محمد سعد، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع،  نسرين طافس،زينة، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

أعمال محمد سعد

شارك الفنان محمد سعد في مسلسل إكس لانس، الذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، فيلم محمد حسين فكان قد عُرض في شهر يونيو في 2019، وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.

محمد سعد الفنان محمد سعد الدشاش فيلم الدشاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي علي شباب بلوزداد بسداسية

الأرصاد الجوية

تحذير من الأرصاد: تجنبوا شواطئ مطروح والإسكندرية والبحيرة خلال الساعات المقبلة

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 - صورة أرشيفية

قرار جديد من الإسكان بشأن التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

امام عاشور

إمام عاشور يوجّه رسالة لمنتقديه ..وهذا ما فعله مع محمد الشناوي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نقابة الصحفيين تعلن عن توافر فرص للحج 1446هـ - 2025

الطالب حسام كارم

عين شمس تحصد المركز الأول في برنامج عباقرة الجامعات

جهاد أبو لحية

أبو لحية لصدى البلد: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة لمستقبله السياسي

بالصور

إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
ارشيفية

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد