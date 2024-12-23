محمد سعد بشخصية جديدة في فيلم الدشاش | تفاصيل

يخوض الفنان محمد سعد موسم رأس السنة الجديدة بفيلم جديد بعنوان الدشاش، وعلى غير العادة يجسد محمد سعد فى هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة تماما عن شخصيات الكوميديا التي قدمها من قبل.



ويجسد محمد سعد فى الفيلم شخصية الدشاش وهي شخصية رئيس عصابة وبعيدة تماما عن الكوميديا التي اشتهر بها ليبدأ بهذا الفيلم مرحلة جديدة فى عالم الأكشن والدراما.

الترويج لفيلم الدشاش

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم الدشاش البوسترات الدعائية الفردية لأبطال الفيلم استعداد لعرضه يوم ١ شهر يناير القادم.

وظهر محمد سعد بطل العمل بلوك جديد، حيث ظهر أصلع الرأس تاركا لحيته، فى محاولة منه للظهور أمام الجمهور بشكل مختلف.





الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب، موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعد.

الفيلم من بطولة محمد سعد، نسرين أمين، وليد فواز، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، نسرين طافس،زينة، رشوان توفيق، ومحمد يوسف أوزو، ومن تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

أعمال محمد سعد

شارك الفنان محمد سعد في مسلسل إكس لانس، الذي عُرض في رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، شارك به شيرين، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، عمر مصطفى متولي، إبرام سمير، وحسن عبدالفتاح، والعمل من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، فيلم محمد حسين فكان قد عُرض في شهر يونيو في 2019، وجمع وقت عرضه إيرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم سعد خلاله شخصية سائق تمر حياته بالعديد من الأزمات.