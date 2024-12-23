إصابة قائد سيارة واثنين آخرين في حادث اقتحام سور حديدي بشارع البحر بالغربية

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا في محافظة الغربية صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي وهو ما تسبب في اقتحام سور حديدي وانقلابها بسبب السرعه الجنائية وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع إصابات وخسائر في حادث انقلاب سيارة ملاكي وتصادمها بسور الحديدي الفاصل بين جانبي طريق شارع البحر بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.