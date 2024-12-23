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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

إيران: لا اتصال مباشر مع القيادة الجديدة في سوريا

ايران
ايران
دعاء أبوهشيمة
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، الاثنين، أنه ليس لدى طهران "اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، إنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، معتبرا أن "التدخلات الأمريكية في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من مؤامرة مشتركة بين أمريكا وإسرائيل بشأن الشعوب الإسلامية والمنطقة.

وتحدث عراقجي ووزير الخارجية اليمني، جمال أحمد عامر، أمس الأحد، عن العلاقات بين طهران وصنعاء وأحدث التطورات الإقليمية"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأدان الدبلوماسي الإيراني البارز الضربات العسكرية، التي شنتها أمريكا وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي على اليمن.
وقال إن "أمريكا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، من خلال العمل كوكيل للكيان الصهيوني".

كما حذر من "مؤامرة مشتركة" من تدبير أمريكا وإسرائيل، "لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والهيمنة على المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

أمريكا سوريا الخارجية الإيرانية المتحدث باسم الخارجية الايرانية التدخلات الأمريكية

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