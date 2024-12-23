جامعة القاهرة تُكرم وزير الثقافة خلال احتفالية "عيد العلم" الـ19

كرّم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال احتفالية "عيد العلم" الـ19، ‏التي نظمتها الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة العريقة‎ ‎‏ للجامعة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ‏لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ونخبة من الشخصيات العامة، وأساتذة ‏وعمداء الكليات.‏

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الاحتفال بعيد العلم، يعكس التزام الجامعة بتقدير العلماء والمفكرين الذين يساهمون في ‏تطوير المجتمع وإثراء المعرفة الإنسانية، وأشاد بدور وزارة الثقافة في دعم الحركة الثقافية في مصر، ‏وتعزيز دور الثقافة في بناء الهوية الوطنية.‏‎ ‎

فؤاد هنو: الثقافة والعلم هما جناحا التنمية

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن فخره بهذا التكريم من جامعة القاهرة، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية ‏في العالم العربي، مؤكدا أن الثقافة والعلم هما جناحا التنمية، وأن وزارة الثقافة تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات ‏الأكاديمية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القيم الثقافية وبناء الإنسان.‏

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من العلماء، والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، في مختلف المجالات، إلى ‏جانب تقديم احتفالية فنية للموسيقار عمر خيرت.