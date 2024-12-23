قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فان دايك يتغزل فى محمد صلاح: الأرقام تتحدث عن نفسها
جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل
نبيلة عبيد تعلن عودتها للشاشة بمسلسل جديد
«الصفقة المحتملة» لتبادل الأسرى مع حماس تثير انقساما بين وزراء الاحتلال والمعارضة
الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد
مدبولي يكلف بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب لعرضه على الرئيس
مرتضى وحافظ.. هيئة دفاع جديدة ومفاجآت في استئناف عمر زهران
سرطان داخل أي فريق .. ميدو يفتح النار على كهربا
السائق حاول يتحرش بيها.. فتاة تقفز من سيارة ميكروباص بالشروق
وزير الزراعة الأردني: البرتقال المصري يلقى رواجا في أسواق بلادنا
ليسوا أرقاما بل حياة.. الأونروا: طفل يُقتل كل ساعة في غزة
رد الأعباء التصديرية.. مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

فان دايك يتغزل فى محمد صلاح: الأرقام تتحدث عن نفسها

صلاح ودايك
صلاح ودايك
محمد بدران
×

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح، زميله بـ"الريدز"، خلال لقاءات الموسم الجاري مع الفريق.

وقال فان دايك عن محمد صلاح، خلال تصريحات نشرته "سكاي سبورتس": أرقام مو تتحدث عن نفسها إنه رياضي مميز للغاية"

وأضاف "لقد قدم أداءً رائعًا للنادي، وآمل أن يكون هذا أفضل موسم له على الإطلاق مع النادي، حيث يظل مهمًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة وكونه حاسمًا.

وتابع: "نحتاج دائمًا إلى أداء متكامل منه لأن كل العمل الدفاعي الذي يمكنه القيام به مهم جدًا بالنسبة لنا كخط دفاع أخير، لذلك عليه الاستمرار وأعتقد أنه سيفعل ذلك".

محمد صلاح ليفربول فان دايك الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

الصلاة

حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن افتتاح 34 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ..بالأسماء

وقت أذكار الصباح

هل يجوز ترديد أذكار الصباح والمساء إذا خرج وقتهما.. اعرف الموقف الشرعي

بالصور

نرمين الفقي تشعل أجواء الكريسماس بإطلالة لامعة ورسالة حب للجمهور

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي |فيديو

انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)
انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)
انفجار غير متوقع.. وجبة دجاج تثير الذعر في مقهى برازيلي (فيديو)

وداعًا لآلام الظهر في الشتاء.. استشارى يقدم نصائح فعّالة للراحة والحماية

نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء
نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء
نصائح فعالة لعلاج آلام الظهر في الشتاء

بتكلفة 22 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طريق ديرب السوق / صافور بمركز ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد