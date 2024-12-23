فان دايك يتغزل فى محمد صلاح: الأرقام تتحدث عن نفسها

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، بما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح، زميله بـ"الريدز"، خلال لقاءات الموسم الجاري مع الفريق.

وقال فان دايك عن محمد صلاح، خلال تصريحات نشرته "سكاي سبورتس": أرقام مو تتحدث عن نفسها إنه رياضي مميز للغاية"

وأضاف "لقد قدم أداءً رائعًا للنادي، وآمل أن يكون هذا أفضل موسم له على الإطلاق مع النادي، حيث يظل مهمًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة وكونه حاسمًا.

وتابع: "نحتاج دائمًا إلى أداء متكامل منه لأن كل العمل الدفاعي الذي يمكنه القيام به مهم جدًا بالنسبة لنا كخط دفاع أخير، لذلك عليه الاستمرار وأعتقد أنه سيفعل ذلك".