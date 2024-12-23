صينية البطاطس بصوص اللحم هتاكلي صوابعك وراها.. من الشيف علاء الشربيني

طريقة عمل صينية البطاطس بصوص اللحم، إذا كنتِ تبحثين عن وجبة رئيسية شهية تجمع بين البساطة والمذاق الغني، فإن صينية البطاطس بصوص اللحم هي الاختيار المثالي.

وصفة الشيف علاء الشربيني من برنامجه الشهير "أحلى أكلة" تقدم هذا الطبق بطريقة احترافية تجمع بين الطعم المصري الأصيل ولمسات عصرية، لتُبهري عائلتك وضيوفك بأقل مجهود.



المكونات و طريقة عمل صينية البطاطس بصوص اللحم (تكفي 4-6 أشخاص)

لتحضير البطاطس:

5 حبات بطاطس كبيرة (مقطعة حلقات متوسطة السُمك).

2 حبة بصل كبيرة (جوانح).

2 حبة طماطم كبيرة (مبشورة أو مقطعة ناعم).

1 حبة فلفل أخضر رومي أو حار حسب الرغبة (مقطعة شرائح).

3 فصوص ثوم (مهروس).

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

نصف كوب مرقة أو ماء ساخن.



طريقة عمل صينية البطاطس لصوص اللحم:

750 جرام من اللحم المكعبات (يفضل لحم الكتف أو الفخذ لطراوته).

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي أو زيت.

1 بصلة كبيرة (مفرومة ناعم).

3 فصوص ثوم (مفروم).

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوبان من مرقة اللحم (أو ماء ساخن مع مكعب مرقة).

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ورقتان لورا (ورق غار).

طريقة عمل صينية البطاطس بصوص اللحم

تحضير البطاطس:

1. قومي بتسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة 190 مئوية.

2. في وعاء عميق، اخلطي شرائح البطاطس مع البصل، الطماطم، الفلفل، والثوم.

3. أضيفي زيت الزيتون، البابريكا، الكركم، والملح والفلفل الأسود، ثم قلبي المكونات جيدًا حتى تتوزع التتبيلة بالتساوي.

4. ضعي الخليط في صينية فرن ووزعيه بالتساوي. اسكبي نصف كوب من المرقة أو الماء الساخن.

5. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة مبدئيًا حتى تبدأ البطاطس في النضج.

تحضير صوص اللحم لطريقة عمل صينية البطاطس

طريقة عمل صنية البطاطس بصوص اللحم

1. سخني السمنة البلدي في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

2. أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة واحدة.

3. ضعي مكعبات اللحم وقلبيها جيدًا حتى تتحمر من جميع الجوانب.

4. أضيفي القرفة، جوزة الطيب، وبهارات اللحمة مع ورق اللورا، وقلبي جيدًا.

5. أضيفي صلصة الطماطم وقلبيها مع اللحم لمدة 3 دقائق حتى تتجانس.

6. صبي مرقة اللحم تدريجيًا، واتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج اللحم بنسبة 70%.

التجميع لطريقة عمل صينية البطاطس بصوص اللحم

1. أخرجي صينية البطاطس من الفرن وصبي فوقها صوص اللحم والمكعبات. تأكدي من توزيع الصوص بالتساوي.

2. غطي الصينية بورق ألومنيوم (فويل) وأعيديها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة أخرى.

3. في آخر 10 دقائق، انزعي ورق الألومنيوم لتحصلي على وجه ذهبي شهي.

تقديم صينية البطاطس بصوص اللحم

قدمي صينية البطاطس بصوص اللحم ساخنة بجانب الأرز الأبيض المفلفل أو الخبز الطازج.

زينيها بالبقدونس المفروم لإضفاء لمسة من الجمال والطعم المنعش.

نصائح الشيف علاء الشربيني لنجاح الوصفة

1. استخدمي لحمة طازجة لضمان طعم أروع ونضج أسرع.

2. انقعي البطاطس في ماء بارد قبل التتبيل لتحافظ على تماسكها أثناء الطهي.

3. لا تبالغي في كمية المرقة حتى لا يصبح الخليط سائلًا؛ الهدف هو صوص كثيف وغني.

جربي الوصفة اليوم واستعدي لسماع كلمات الإعجاب من الجميع، صينية البطاطس بصوص اللحم هتكون أكلة لا تُنسى!