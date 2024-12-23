أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

في فصل الشتاء، يعاني الكثير من الناس من جفاف وتشقق اليدين بسبب البرودة والجفاف في الهواء، هذا الجفاف يمكن أن يسبب ألمًا واحمرارًا، وفي بعض الأحيان حتى تشققات مؤلمة قد تؤثر على البشرة بشكل عام.

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

كشف موقع هيلثي عن الأسباب الرئيسية لجفاف اليدين في الشتاء وكيفية الوقاية منها.

1. الهواء البارد والجاف

في الشتاء، تنخفض درجات الحرارة، ويصبح الهواء أكثر جفافًا. هذا يؤدي إلى فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية، مما يجعل اليدين أكثر عرضة للجفاف والتشقق. يؤدي الهواء الجاف إلى سحب الرطوبة من البشرة، ما يجعلها تبدو جافة ومتقشرة.

2. استخدام الماء الساخن

من الشائع أن يتجه الأشخاص إلى استخدام الماء الساخن خلال فصل الشتاء لغسل اليدين، وهو ما قد يساهم في جفاف الجلد. الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تعمل كحاجز وقائي للبشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف.

3. المنظفات الكيميائية

المنظفات الكيميائية التي تحتوي على مواد قاسية يمكن أن تساهم في جفاف البشرة. هذه المواد تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يزيد من جفافه ويجعله أكثر عرضة للتشقق.

4. التعرض المستمر للهواء الجاف

الهواء داخل المنازل أثناء تشغيل التدفئة قد يكون أكثر جفافًا، مما يساهم في جفاف الجلد. كما أن التدفئة المركزية تعمل على تقليل مستويات الرطوبة في الهواء، مما يؤثر سلبًا على البشرة.

5. نقص الترطيب

الكثير من الناس يتجاهلون ترطيب أيديهم بشكل منتظم، وخاصة في فصل الشتاء. يعتبر استخدام مرطبات غنية بالعناصر المغذية مثل الجلسرين وزبدة الشيا أمرًا ضروريًا للحفاظ على الرطوبة وحماية الجلد من التشقق.

نصائح للعناية باليدين في الشتاء

استخدام مرطبات غنية تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا.

ارتداء القفازات عند الخروج في البرد لحماية اليدين من البرودة.

تجنب الماء الساخن عند غسل اليدين وبدلاً من ذلك استخدم ماء فاترًا.

شرب الماء بكثرة للمساعدة في ترطيب الجسم من الداخل.

استخدام مرطب للهواء داخل المنزل لتجنب الجفاف.

1. التعرض للهواء الداخلي الجاف

في فصل الشتاء، يعتمد معظمنا على أنظمة التدفئة للحفاظ على دفء المنزل. لكن، يمكن أن تتسبب هذه الأنظمة في تقليل مستويات الرطوبة داخل المنزل. الهواء الجاف يمكن أن يؤدي إلى تسريع فقدان الرطوبة من الجلد، مما يسبب الجفاف والتشقق.

2. القلق والتوتر

من المعروف أن التوتر يمكن أن يسبب تأثيرات صحية مختلفة، وأحد هذه التأثيرات قد يكون جفاف البشرة. الأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن قد يلاحظون جفافًا في اليدين، حيث يؤثر التوتر على مستوى الهرمونات في الجسم ويسبب تدهورًا في حالة الجلد.

3. أمراض الجلد

الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الإكزيما أو الصدفية قد يواجهون جفافًا مفرطًا في اليدين خلال فصل الشتاء. تزداد هذه المشاكل الجلدية في الشتاء بسبب الهواء البارد والجاف الذي يؤدي إلى تهيج البشرة.

نصائح إضافية للعناية باليدين في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

استخدام كريمات مرطبة غنية مثل تلك التي تحتوي على الجلسرين أو زبدة الشيا، حيث توفر ترطيبًا طويل الأمد.

ترطيب اليدين بعد كل غسل: من الضروري وضع كريم مرطب بعد كل مرة تغسل فيها يديك. هذا يساعد في إعادة الرطوبة إلى البشرة ويحميها من الجفاف.

استخدام قفازات لحماية يديك عند الخروج في البرد، ويفضل أن تكون القفازات مبطنه للحفاظ على الحرارة والراحة.

وضع قناع مرطب لليدين أثناء النوم: جرب وضع طبقة سميكة من مرطب قوي على يديك قبل النوم، ثم ارتدِ قفازات قطنية لتحافظ على الترطيب طوال الليل.