قصة سجن رائد تكنولوجيا سرق وغسل مليارات من البيتكوين بمساعدة زوجته

قضت محكمة أمريكية يوم الخميس بالسجن خمس سنوات على رائد التكنولوجيا إيليا ليختنشتاين، البالغ من العمر 35 عامًا، بعد اعترافه العام الماضي بغسل الأموال المسروقة من منصة Bitfinex، واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمساعدة زوجته.

تفاصيل الاختراق وسرقة البيتكوين

بحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، اخترق ليختنشتاين شبكة Bitfinex في عام 2016 باستخدام أدوات وتقنيات قرصنة متقدمة، واستولى على نحو 120,000 بيتكوين.

كانت قيمة البيتكوين المسروقة تبلغ 71 مليون دولار وقت الحادثة، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار بحلول وقت القبض عليهما.

القبض على الزوجين

ألقي القبض على ليختنشتاين وزوجته هيذر مورغان، التي كانت تروج لنفسها كمغنية هيب هوب تحت اسم مستعار "Razzlekhan"، في فبراير 2022. واعترفت مورغان العام الماضي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات غسل أموال، ومن المقرر أن يصدر حكمها في 18 نوفمبر المقبل.

أكبر مصادرة مالية في تاريخ وزارة العدل

وصفت نائبة المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، عملية الاسترداد التي بلغت قيمتها 3.6 مليار دولار بأنها "أكبر مصادرة مالية في تاريخ وزارة العدل".

الحكم على ليختنشتاين

بالإضافة إلى عقوبة السجن، أمرت المحكمة بوضع ليختنشتاين تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه.

تعكس هذه القضية التحديات المتزايدة التي تواجه السلطات في تعقب واستعادة الأصول الرقمية المسروقة، وتؤكد على أهمية الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة.