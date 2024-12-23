المفتي: حب الوطن من الدين وغريزة فطرية

وجه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رسالة إلى شعب فلسطين، قائلًا "أقول لإخواننا في فلسطين وغزة، بارك الله في أعمالكم موجهودكم، وأسأل الله أن يعجل بالفرج، إنه ولي ذلك وقادر عليه".

وقال المفتي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن حب الوطن من الدين وغريزة فطرية، والنفس البشرية أسمى ما يملكه الإنسان.

ونوه بأننا أمام تجربة تؤكد أن محبة الأوطان مقدمة على محبة النفوس، ونموذج واقعي يؤكد على زيف مقولة الأوطان في واد والشعوب في واد آخر، وأن العاقل من ينجو بنفسه، نموذج تم تقديم فيه الولد والزوج والبنت والأخ والأخت.

ولفت إلى أن المصري في حرب 73، أظهر أن النفس الإنسانية رخيصة في سبيل تراب الوطن، وما يحدث في غزة، تجربة تسطر بأحرف من النور في سطور من ذهب، على عظمة الوطن والأوطان، وأن سيادة الوطن تقدم على النفوس.