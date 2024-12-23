شريف منير: المزيكا تساعدني في أعمالي الفنية

كشف الفنان شريف منير، تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن والتمثيل، مشيرا إلى أن قدمت برنامج دارك الناس كلها كانت بتحاول تيجي فيه.

المزيك بالنسبة لي شيء مهم

وأضاف شريف منير، في لقاء مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، أن المزيكا بالنسبة لي شيء مهم وتغذي مشاعري التأثيرية، متابعا أن المزيكا كانت تساعدني في الاعمال التي أقدمها في مجال التمثيل.



وتستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، لأول مرة فريق نوستالجيا باند بقيادة الفنان شريف منير، اليوم الاثنين، الساعة 10:00 مساءً على شاشة dmc.

