زاهي حواس: محدش يتصور إن لص يحاول يهرب 440 قطعة أثرية

اكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن الشرطة ضيقت الخناق على لصوص الآثار في البر، وبالتالي اتجهوا إلى البحر، معلقا “محدش يتصور إن لص يحاول يهرب 440 قطعة أثرية كانت موجودة في قاع البحر بالإسكندرية”.

وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، عبر فضائية «المحور»، إن البعثات الأجنبية، بما في ذلك الفرنسية والأمريكية، قامت باستخراج آثار ضخمة من البحر، خاصة في منطقة أبو قير والإسكندرية.

وتابع عالم الأثار والمصريات، أن نجاح الشرطة في القبض على أحد اللصوص سيزيد من اهتمامهم بحماية الآثار الغارقة في قاع البحر.