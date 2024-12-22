زاهى حواس يعلن عن كشف أثري جديد يوم 8 يناير

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤتمر صحفي خاص للإعلان عن كشف أثري الجديد بالأقصر بحفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار، برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي يوم ٨ يناير بمحافظة الأقصر.

يذكر أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ألقى محاضرة منذ أيام ،عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك.ووقع حواس كتابه عن Discovering Tutankhamun from Howard Carter to DNA علي هامش معرض المستنسخات الأثرية للملك توت عنخ آمون بالعاصمة براغ.



وقال «حواس»: نبحث الآن عن هرم الملك «حوني » في سقارة والبعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، نبحث عن مقبرة ومومياء الملكة «نفرتيتي» والملكة «عنخ إس آن آمون» ونقوم بترميم مقبرة الملك رمسيس الثاني في الأقصر.