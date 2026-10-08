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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ملعب للكرة الطائرة.. محافظ دمياط يحقق أمنية طالبات مدرسة بنات عزبة البرج

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في استجابة فورية لتوجيهات  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جرى تجهيز ملعب للكرة الطائرة داخل فناء مدرسة بنات عزبة البرج الابتدائية، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، برئاسة الأستاذ علي البيومي، بتخطيط الملعب وتركيب القوائم وتثبيت الشبكة، ليصبح جاهزًا لممارسة الطالبات للرياضة.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال جولته الميدانية الصباحية اليوم بمدينة عزبة البرج، حيث لاحظ ممارسة طالبات المدرسة لرياضة الكرة الطائرة دون وجود ملعب مجهز، واستمع إلى رغبتهن في توفير مكان مناسب لممارسة اللعبة، ليُوجّه على الفور باتخاذ اللازم وتجهيز الملعب داخل فناء المدرسة.

وتأتي هذه الاستجابة الفورية في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية ورياضية مناسبة للطلاب، ودعم ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدارس.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي ملعب

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