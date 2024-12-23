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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

استشاري تخطيط: التطور العمراني يعكس رؤية مصر لجذب الاستثمارات

العمران
العمران
محمد القاضي
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قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك تطورًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع العمران في مصر منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.


وأضاف «حسانين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرؤية تتضمن معالجة العديد من القضايا الأساسية التي كانت تعاني منها المدن والمناطق السكنية، لاسيما العشوائيات والمناطق الخطرة التي كان يعيش فيها المواطنون، موضحًا أن هناك مشروعات قومية هامة تسعى إلى تطوير هذه المناطق وتوفير إسكان مناسب للفئات المختلفة.

وأكد أن إنشاء مدن جديدة في مناطق غير مأهولة يتطلب أن تكون هذه المدن مهيئة بيئيًا وصحيًا، وألا تؤثر على الأراضي الزراعية أو الحياة الاقتصادية، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير الغذاء والموارد اللازمة للسكان، موضحًا أنه من الضروري أن تكون المدن الجديدة قريبة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وكذلك توفر فرص العمل للمواطنين.

ولفت إلى أن التطور الهائل في المناطق الجديدة يتطلب وجود بنية تحتية متطورة، وأهمها وسائل النقل الجماعي الفعالة، التي تسهم في ربط المدن الجديدة بالمناطق الأخرى، متابعًا أن تحسين شبكة الطرق عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات إلى هذه المدن، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.

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