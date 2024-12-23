كاتب صحفي: مشروعات الإسكان أحدث نقلة كبيرة للمواطنين للحصول على وحدات

قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقديم لشراء وحدات الإسكان الاجتماعي، مما يعكس شعورهم بأن هذه الوحدات توفر سكنًا مناسبًا للفئات منخفضة الدخل.

وأضاف "ريان" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أسعار الوحدات تبدأ من 180 ألف جنيه، وهي أسعار مخفضة للغاية مقارنة بما هو موجود في السوق، حيث قد تتراوح أسعار الوحدات في بعض الحالات بين 250 و350 ألف جنيه، وقد تصل في بعض المناطق إلى 400 ألف جنيه.

وأوضح أن الأسعار المعروضة على الشقق السكنية مدعومة بتيسيرات كبيرة، مما يشجع العديد من المواطنين على التقديم، مشيرًا، إلى أن الإقبال الكبير على هذه الوحدات يتضح من بيع حوالي 700 ألف كراسة شروط.

وأكد "ريان" أن الدولة حرصت على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تمديد فترة شراء كراسات الشروط لتوسيع الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين.