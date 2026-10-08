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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: جوزيه كان عنده بعض الديكتاتورية.. وعشان كده ممشيناش مع بعض

مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس الخلاف الذي نشب بينه وبين البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، مؤكدًا أن الأزمة بدأت بعد وصول أنباء إلى المدرب بشأن وجود مفاوضات من جانب الزمالك لضمه.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «هناك شخص أبلغ جوزيه وقال له إن الزمالك يتفاوض مع أحمد حسن، وجوزيه لديه مشكلة أنه يمتلك بعض من الديكتاتورية وأنا صاحب شخصية، عشان كده ممشيناش مع بعض، رغم أنني كنت متألقًا معه».

وأضاف: «جوزيه عندما عرف قصة الزمالك انقلب عليّ، وأنا من حقي أن يكون هناك تفاوض بيني وبين الناس، ووقتها كان حسام وإبراهيم حسن متوليان مسؤولية الزمالك، وحصل تفاوض عن طريق بعض الوكلاء، وأنا لم أجلس مع أحد من الزمالك وقتها».

وأوضح أحمد حسن أن الأمر شهد تدخلات من جانب بعض الأطراف، قائلًا: «وقتها حدثت تدخلات وطلب مني الاعتذار، لكن قلت ما السبب؟ ما المشكلة أن يفاوضني أحد؟ ووقتها لم يفاوضني الزمالك، فقط كانت هناك عروض خارجية».

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى واقعة أخرى كانت سببًا في تفاقم الخلاف بينه وبين جوزيه، قائلًا: «بين الشوطين في مباراة ما، مانويل جوزيه جمع اللاعبين وفضل يزعق في الكل وسابني أنا آخر واحد، وقال لي طريقة اللعب هذه تلعبها عند حسن شحاتة، لا تلعبها معي، ولو لعبت بهذه الطريقة معي سترحل».

واختتم أحمد حسن حديثه: «انتهت المباراة وحدثت بيني وبينه مشكلة، واستمرينا 3 أشهر لا نسلم على بعضنا».

أحمد حسن مانويل جوزيه الزمالك تصريحات احمد حسن

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