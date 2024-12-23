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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

إسكان الشيوخ تنظر تنفيذ محور أبو قرقاص بالمنيا لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي

لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ،
لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ،
فريدة محمد
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شهدت  لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.

و قال  النائب حسانين توفيق، أثناء عرض الاقتراح برغبة، أن مشروع محور أبو قرقاص الحر على نهر النيل، هو المحور الرابع بعد محور بنى مزار، ملوي، وسمالوط فى محافظة المنيا، ومتوافق من جميع الجهات المعنية أن يكون ما بين كل محور والآخر نحو 25 كيلو حتى يخدم جميع محاور التنمية التى تتم ما بين شرق وغرب محافظة المنيا مع تيسير حركة المرور وتقليل الجهد والمسافات، بالإضافة إلى توفير الوقت.


ولفت  النائب إلى أن المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء الراحل أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، أعلن موافقة جميع الأطراف والجهات المعنية على إنشاء هذا المحور فى يناير 2022.

وقال حسانين توفيق: حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذا المحور على أرض الواقع، مشيرا إلى احتاج أهالي أبو قرقاص لهذا المحور.

و قال  أن المحور سيكون له دور مهم فى تسيير حركة التجارة بين الشرق والغرب، خاصة مع التطور الذى يجرى للطريق الصحراوى الغربى ضمن المرحلة الأولى من طريق القاهرة أسوان الصحراوى، وهى المسافة الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230 كيلو مترا، وخاصة أن المشروع ضمن المشروع القومى للطرق، والذى يعمل على تنشيط السياحة وربط المحافظات ببعضها بشكل أكثر أمنا وأمانا.


ولفت إلى أن المحور يساهم بشكل كبير فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى.


و أشار الى  أهمية المحور في تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية، والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

ولفت إلى أن هناك قلق شديد بين الأهالي بعدما ترددت أنباء بشأن تأجيل إدراج المشروع الموازنة، وسط أنباء أخرى بنقل المحور لمكان آخر.

و قال المهندس  أحمد منير، مدير عام مشروعات هيئة الطرق والكباري في أسيوط والمنيا، أنه طبقا للخطة، فإنه كل 25 كيلو يكون هناك محور على النيل، مشيرا إلى أن الدولة تخطو بخطى واثقة في هذا الشأن.

و حول  محور أبو قرقاص بمحافظة المنيا، أكد أنه مدرج ضمن الخطة، بعد تم تقديم الدراسات الخاصة، حيث سيكون بطول ٤٦ كيلو متر، بتكلفة مبدئية ٥ مليارات.


و لفت  مدير عام مشروعات هيئة الطرق في أسيوط والمنيا، أن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل، في انتظار توافر الاعتمادات المالية.

و قال  اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن المحاور على النيل فكرتها في توفير الراحة للمواطنين.

وأشار إلى أنه كان هناك ٣٨ محورا على النيل، وبعد ذلك تم تنفيذ ١١، بينما يتبقى ١١ محور آخرين، مؤكدا أن تكلفة المحور نحو ٨ مليارات في الوقت الحالي.

و أوصت اللجنة  بضرورة تنفيذ المحور متى توافرت الاعتمادات المالية اللازمة.

مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق لجنة الإسكان

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إسكان الشيوخ تنظر تنفيذ محور أبو قرقاص بالمنيا لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي

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