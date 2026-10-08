عمي تعبان ومش لاقي حد.. مواطن يشكو من غياب الأطباء في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قنا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد حالة من الهدوء داخل أحد أقسام الغسيل الكلوي بقنا العام، وسط زعم من ناشر الفيديو بغياب الأطقم الطبية عن القسم.

وظهر خلال الفيديو عدد من أسرة وأجهزة الغسيل الكلوي داخل القسم، بينما علق ناشر المقطع قائلًا: «عمي تعبان ومش لاقي حد»، مشيرا إلى عدم وجود أطباء أو تمريض بالقسم، بحسب ما ورد في الفيديو المتداول.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب بعضهم بالتحقق من حقيقة الواقعة والوقوف على أسباب عدم وجود الأطقم الطبية داخل القسم، حرصا على سلامة المرضى المترددين على وحدة الغسيل الكلوي.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من ملابسات الفيديو أو توقيت تصويره، فيما تبقى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص في توضيح حقيقة ما ورد بالمقطع.