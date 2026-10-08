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نور اللبنانية لـ صدى البلد: مصر بلدي الثاني.. ولا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور اللبنانية لـ صدى البلد: مصر بلدي الثاني.. ولا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي

الفنانة اللبنانية نور
الفنانة اللبنانية نور
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نور اللبنانية عن سعادتها الكبيرة بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان «جيلنا»، مؤكدة أن المهرجان يحتل مكانة خاصة في قلبها، وأنها كانت تتمنى منذ سنوات المشاركة فيه والتواجد مع القائمين عليه، وهو ما تحقق هذا العام.

وقالت نور اللبنانية في لقاء  مع موقع «صدى البلد» الإخباري: «مهرجان جيلنا عزيز على قلبي، ومنذ عدة سنوات وأنا أطمح إلى المشاركة فيه والتواجد مع القائمين عليه، وهو ما حدث هذا العام، لذلك أنا سعيدة للغاية بهذا التكريم وممتنة له».

وأعربت الفنانة عن تقديرها للمهرجان والمركز الكاثوليكي، مشيرة إلى أن ما يجعلهما قريبين إلى قلبها هو حرصهما المستمر على دعم وتشجيع الفن الهادف، مؤكدة أن حصولها على هذا التكريم يمثل لها قيمة كبيرة، ويحملها في الوقت نفسه مسؤولية تجاه جمهورها ومشوارها الفني.

وأضافت نور: «المهرجان شيء عزيز على قلبي، وأنا محبة له وللمركز الكاثوليكي، بسبب حرصهما الدائم على تشجيع الفن الهادف، وهذا التكريم يحملني مسؤولية كبيرة».

نور اللبنانية تتحدث عن علاقتها بالجمهور المصري

وتطرقت نور خلال اللقاء إلى علاقتها الخاصة بالجمهور المصري، مؤكدة أن مصر أصبحت بالنسبة لها وطنًا ثانيًا، خاصة أنها تعيش فيها منذ سنوات طويلة، وهو ما جعلها تشعر بأنها واحدة من أبنائها.

وقالت نور: «لا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي، لكن مصر بالنسبة لي بلدي الثاني، فأنا أعيش هنا منذ سنوات كثيرة، وأصبحت واحدة من الناس، وبيني وبين الجمهور المصري حب متبادل».

وأكدت الفنانة اللبنانية أن العلاقة بينها وبين الجمهور المصري قائمة على المحبة المتبادلة، وهو ما تعتبره من أهم الأشياء التي أسهمت في استمرار حضورها الفني وارتباطها بالجمهور على مدار سنوات طويلة.

أعمال نور اللبنانية وذكريات مشوارها الفني

وعن أبرز الأعمال الفنية القريبة إلى قلبها، أوضحت نور اللبنانية أن هناك العديد من الأعمال التي تحمل مكانة خاصة لديها، مشيرة إلى أن كل تجربة فنية خاضتها ارتبطت بذكريات مختلفة خلال مشوارها.

وقالت: «هناك أعمال فنية كثيرة قريبة إلى قلبي في مشواري الفني، وكل عمل منها يحمل بالنسبة لي ذكرى ومكانة خاصة».

وتواصل نور اللبنانية حضورها في الساحة الفنية من خلال اختيارات متنوعة، استطاعت من خلالها أن تحافظ على مكانتها لدى الجمهور، فيما يأتي تكريمها في مهرجان «جيلنا» ليضاف إلى محطات مشوارها الفني، خاصة مع تأكيدها على أهمية دعم الفن الهادف وتقدير التجارب الفنية التي تحمل قيمة ورسالة.

الفنانة نور اللبنانية اخبار الفن نجوم الفن

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