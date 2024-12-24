حادث مروع.. نجاة 35 سعوديا من الموت المحقق في تركيا

أنقذت العناية الإلهية 35 سائحًا سعوديًّا من كارثة محققة عندما اشتعلت النيران في باص سياحي كانوا يستقلونه أثناء سيرهم على طريق جبزة- أورهان غازي- إزمير السريع في تركيا.

وكان السياح السعوديون في طريقهم من بورصة إلى إسطنبول في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وعندما لاحظ السائق البالغ من العمر 41 عامًا، دخانًا كثيفًا يتصاعد بشكل مفاجئ من المحرك بالقرب من جسر جيمليك؛ أدرك أن الوضع خطير ويستوجب إنزال الركاب بأسرع وقت ممكن في منطقة آمنة.

وبعد أن تَمكن الركاب من مغادرة الحافلة، اشتعلت النيران بشكل سريع حول المركبة بالكامل؛ مما حوّلها إلى كومة من الحديد، دون أن يتعرض أي من المسافرين لإصابة.

واستدعت الجهات الأمنية على الفور للبلاغ الوارد من السائق؛ حيث أغلقت الشرطة الطريق بسبب الحريق، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تتسبب في إصابات.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث؛ بينما تم نقل السياح السعوديين إلى إسطنبول بواسطة حافلة أخرى