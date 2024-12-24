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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

الصفدي : الأردن يعمل بكل الأدوات المتاحة لإنهاء العدوان الإسرائيلي

الصفدي
الصفدي
محمود نوفل
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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أنّ المملكة تعمل بكل الأدوات المتاحة "دبلوماسيا، وسياسيا، وعمليا" لإنهاء العدوان الإسرائيلي ومواجهة الكارثة الإنسانية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2025 لوزارة الخارجية. 

وذكر الصفديأن موقف الأردن واضح وثابت ينعكس جهودا لا تنقطع لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتلبية حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية تنفذ سياسة خارجية يقودها  الملك عبدالله الثاني وهي سياسة واضحة المنطلقات والأهداف في خدمة مصالح الأردن وأمنه واستقراره وخدمة القضايا العربية.

الأردن وزير الخارجية الملك عبد الله الثاني

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