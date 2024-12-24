مفاوضات لترسيم الحدود البحرية.. تركيا تعلن خطة عمل عاجلة في سوريا

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما" في استكشاف الطاقة.

وجاءت هذه التصريحات، خلال لقاء مع اتحاد الناشرين الأناضوليين في أنقرة، وتداولتها وسائل الإعلام التركية.

وأوضح وزير النقل التركي أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي.

وقال أورال أوغلو: "سنبرم اتفاقية مع الإدارة السورية لترسيم حدود المناطق البحرية، لدينا خطة عمل عاجلة تشمل استئناف خدمات النقل الجوي، والسكك الحديدية، والطرق البرية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات".

وأشار الوزير التركي إلى أن تحسين الطريقين السريعين (M4) و(M5) وبناء الجسور المدمرة ضمن الأولويات.

تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

وأشار أورال أوغلو إلى الوضع الراهن في سوريا قائلاً: "حتى الهواتف الأرضية لا تعمل هناك، وروسيا تطبع العملة السورية، هل يعقل إدارة بلد بهذه الطريقة؟ تركيا ستتدخل لمعالجة هذه الأمور".

وأوضح الوزير أن استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول سيكون ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

وأوضح أن الاستثمارات ستنفذ عبر منظمات تركية مثل تيكا وأفاد، في إطار تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في سوريا.