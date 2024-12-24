قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية اللبناني: نتمسك بوحدة سوريا واستقلالها
لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة
رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
ميليشيا الحوثي اليمنية تستهدف يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي
الكاف يوافق على نقل مباراة الزمالك وبلاك بولز إلى القاهرة
مفاوضات لترسيم الحدود البحرية.. تركيا تعلن خطة عمل عاجلة في سوريا
وزير دفاع الاحتلال يتوعد قادة الحوثيين: سنستهدفكم بصنعاء أو أي مكان باليمن
أمريكان إيرلاينز توقف جميع رحلاتها بسبب مشكلة فنية
وفاة يوسف ندا مؤسس إمبراطورية "الإخوان الإرهابية" المالية.. وخبير: الجماعة أصبحت «عارية»
23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير إلى أكتوبر 2024
وزير الأوقاف يناقش مع سفير ماليزيا سبل التعاون بين البلدين
احتفالات عيد الميلاد.. الحكومة السورية الجديدة تعلن يومين عطلة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

مفاوضات لترسيم الحدود البحرية.. تركيا تعلن خطة عمل عاجلة في سوريا

سوريا
سوريا
دعاء أبوهشيمة
×

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما" في استكشاف الطاقة.

وجاءت هذه التصريحات، خلال لقاء مع اتحاد الناشرين الأناضوليين في أنقرة، وتداولتها وسائل الإعلام التركية.

وأوضح وزير النقل التركي أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي.

وقال أورال أوغلو: "سنبرم اتفاقية مع الإدارة السورية لترسيم حدود المناطق البحرية، لدينا خطة عمل عاجلة تشمل استئناف خدمات النقل الجوي، والسكك الحديدية، والطرق البرية، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات".

وأشار الوزير التركي إلى أن تحسين الطريقين السريعين (M4) و(M5) وبناء الجسور المدمرة ضمن الأولويات.

تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق

وأشار أورال أوغلو إلى الوضع الراهن في سوريا قائلاً: "حتى الهواتف الأرضية لا تعمل هناك، وروسيا تطبع العملة السورية، هل يعقل إدارة بلد بهذه الطريقة؟ تركيا ستتدخل لمعالجة هذه الأمور".

وأوضح الوزير أن استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وإسطنبول سيكون ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

وأوضح أن الاستثمارات ستنفذ عبر منظمات تركية مثل تيكا وأفاد، في إطار تحسين البنية التحتية ودعم الاستقرار في سوريا.

سوريا البحر المتوسط ترسيم الحدود البحرية وزير النقل التركي وزير النقل والبنية التحتية التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعود للنوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

تقييمات الصف الأول الابتدائي و الصف الثاني الابتدائي

جدول تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المحافظات.. الكيفية والمواعيد

كهربا

أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

موجة برد شديدة

صقيع قارس يضرب مصر.. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة

سعر الشاي اليوم

انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024

مايا دياب بفستان شفاف

نسيت إننا في الشتاء.. فستان مايا دياب في «موريكس دور» يثير الجدل

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024

كهربا

أمير هشام يكشف تفاصيل الفيديو المتداول عن كهربا ويوجه نصيحة للاعب

ترشيحاتنا

البلوجر جهاد

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

دينجا دينجا

ما حقيقة انتشار فيروس غامض يؤدي للرقص في أوغندا يدعى دونجا دونجا

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

بالصور

سيشن الحمل أمام الكعبة للبلوجر جهاد البنا وزوجها يثير غضب متابعيها

البلوجر جهاد
البلوجر جهاد
البلوجر جهاد

ما حقيقة انتشار فيروس غامض يؤدي للرقص في أوغندا يدعى دونجا دونجا

دينجا دينجا
دينجا دينجا
دينجا دينجا

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية.. تأثير الحزن على الصحة ونصائح للوقاية من الأزمات

وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية
وفاة طالبة القليوبية بأزمة قلبية

جريئة ومميزة .. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بالهودي الموف

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

فيديو

أزمة الجابوني أرون بوبيندزا مع الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

المزيد