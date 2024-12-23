تركيا: نعمل على تهيئة الظروف لعودة السوريين إلى بلدهم

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأحد، في زيارته إلى دمشق، ولقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن أولوية أنقرة هي ضمان الاستقرار والأمن في سوريا و"القضاء على الإرهاب"، وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أشار فيدان إلى أن "هذه الزيارة بعد سنوات عديدة ستكون الخطوة الأولى في حقبة جديدة مفعمة بالأمل للشعب السوري".

وأوضح فيدان: "أولويتنا بالنسبة إلى سوريا هي ضمان الاستقرار والأمن في البلاد، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان التنمية الاقتصادية، وتهيئة الظروف التي تمكن السوريين الذين ابتعدوا عن بلدهم منذ سنوات من العودة إلى وطنهم".

وأكد أن تركيا ستقدم كل المساهمات من أجل إقامة سوريا آمنة وحرة ومزدهرة تسهم في السلام الإقليمي.

وختم فيدان منشوره بالقول: "أثق بأن أيامًا أفضل تنتظر إخواننا السوريين الذين شهدت شخصيًا نضالهم على مدى 14 عامًا".

من جانب آخر، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" أنه "عندما ننظر إلى مصالح الولايات المتحدة، عندما نجري عملية حسابية لمعرفة الجهة الأكثر أهمية بين تركيا ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، يدرك ترامب فورا المعادلة".

وأضاف فيدان أن ترامب رأى أنه "لا حاجة لتواجد الولايات المتحدة هنا. لم يستطع أن يفهم سبب وجود (القوات الأمريكية) هناك والفائدة من ذلك"، ورجّح أن يغيّر الرئيس الأميركي المنتخب الوضع الراهن.

وتابع قائلا: "أعتقد أن ترامب سيتعامل مع هذه القضية على نحو مختلف في الولاية الجديدة، بإرادة أكثر تصميما وقوة، تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية فقط".