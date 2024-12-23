قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة لإدارة الأهلي| الدحيل يرفض عودة نجم الفريق.. ماذا سيحدث؟
بمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بقطاع غزة| فيديو
بعد تهديد ترامب.. أول رد من رئيس بنما على تصريحات ترامب بشأن القناة
قريبا.. بورسعيد خالية من البلاستيك بدعم ياباني بقيمة 3 ملايين دولار
أذكار النوم من القرآن وفضلها.. أسباب تجعلك لا تفوتها ليلة
النشرة الجوية اليوم .. الأرصاد تعلن حالة الطقس وفرص لسقوط أمطار
سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة
هل الذنوب تنقص الرزق وتسبب الفقر؟.. 10 أمور تنغص حياتك فاجتنبها
بعد هجوم الجماهير.. «الدردير» يدافع عن كهربا: «لاعب اتشتم يروح يشجعكم ليه»
تعرف على غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

تركيا: نعمل على تهيئة الظروف لعودة السوريين إلى بلدهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأحد، في زيارته إلى دمشق، ولقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن أولوية أنقرة هي ضمان الاستقرار والأمن في سوريا و"القضاء على الإرهاب"، وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أشار فيدان إلى أن "هذه الزيارة بعد سنوات عديدة ستكون الخطوة الأولى في حقبة جديدة مفعمة بالأمل للشعب السوري".

وأوضح فيدان: "أولويتنا بالنسبة إلى سوريا هي ضمان الاستقرار والأمن في البلاد، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان التنمية الاقتصادية، وتهيئة الظروف التي تمكن السوريين الذين ابتعدوا عن بلدهم منذ سنوات من العودة إلى وطنهم".

وأكد أن تركيا ستقدم كل المساهمات من أجل إقامة سوريا آمنة وحرة ومزدهرة تسهم في السلام الإقليمي.

وختم فيدان منشوره بالقول: "أثق بأن أيامًا أفضل تنتظر إخواننا السوريين الذين شهدت شخصيًا نضالهم على مدى 14 عامًا".

من جانب آخر، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" أنه "عندما ننظر إلى مصالح الولايات المتحدة، عندما نجري عملية حسابية لمعرفة الجهة الأكثر أهمية بين تركيا ومنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، يدرك ترامب فورا المعادلة".

وأضاف فيدان أن ترامب رأى أنه "لا حاجة لتواجد الولايات المتحدة هنا. لم يستطع أن يفهم سبب وجود (القوات الأمريكية) هناك والفائدة من ذلك"، ورجّح أن يغيّر الرئيس الأميركي المنتخب الوضع الراهن.

وتابع قائلا: "أعتقد أن ترامب سيتعامل مع هذه القضية على نحو مختلف في الولاية الجديدة، بإرادة أكثر تصميما وقوة، تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية فقط".

سوريا تركيا السوريين الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصحاب المعاشات

مع اقتراب عام 2025.. 5 حالات لزيادة المعاشات طبقا لقانون التأمينات الجديد

طقس الاثنين

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة |خبر عاجل لجميع الصفوف الآن

زيزو ووالده

والد زيزو يكشف مفاجأة بشأن ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

كهربا

كهربا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي في يناير

طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات

بضغطة واحدة.. كيفية تنزيل جميع القنوات على النايل سات بتردد واحد؟

الأرصاد الجوية

تحذير من الأرصاد: تجنبوا شواطئ مطروح والإسكندرية والبحيرة خلال الساعات المقبلة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي علي شباب بلوزداد بسداسية

ترشيحاتنا

القس كيرلس مجدي

"كيف نستقبل رسالة الخلاص" في عظة الأحد للقس كيرلس مجدي

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الإسكان: حريصون على تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه؟.. فوائد مذهلة

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

اتهمته بالتحرش وتشويه سمعتها.. قصة شكوى بليك ليفلي ضد بطل فيلمها

أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us
أبطال It Ends with Us

احذر.. النوم بهذه الوضعيات يسبب آلام الرقبة

وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة
وضعيات نوم خاطئة تسبب آلام الرقبة

احم نفسك من هذه الأمراض الخطيرة بتناول البيض.. أمراض القلب أخطرها

أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها
أمراض يمكن لتناول البيض أن يحميك منها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد