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3 أدعية نبوية تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. احرص عليها يوميًا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

3 أدعية نبوية تأتيك بالرزق من حيث لا تدري.. احرص عليها يوميًا

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت
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تركنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

وهناك ثلاث أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم مهمين جدا، علينا أن نحرص على ترديديها حيث يفتح الله لنا بها الأبواب ويزيل عنا الأحقاد ويقينا شر الظالمين، ويأتينا بالأرزاق من حيث لا ندرى ولا تحتسب، ويعملون نشاطا في أجسامنا وهمه فى العبادة والصبر عن المعصية.

وبترديدك لهذه الأدعية يغلق الله في وجهك أبواب المعصية ويفتح أبواب الطاعة.

وهذه الادعية هى 

1- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

2- وهذا الدعاء علمه النبي لستنا فاطمة الزهراء ابنته وحبيبته “يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين”.

3- دعاء قال النبي عنه إن الله يرزقك الخلق من خلاله، وهو تسبيح الخلائق كلها "سبحان الله وبحمده".

وهناك دعاء لو داخلين على شخص خائفين ومرعوبين منه أو شخص خائف من أى شيء، فيقول يا بني الزم “اللهم اخرجنى من حول نفسي وقوتي إلى حولك وقوتك يا أكرم الأكرمين” وكنا إذا التزمناه نجد العجب العجاب بفضل الله سبحانه وتعالى.

وعلينا حفظ هذه الأدعية وتحفيظها للأولاد والأهل، وأن نجعلها فى لساننا بمثابة الذكر الدائم حتى نصل بعون الله إلى ما نريد من فتح ومن صرف لكل شر.

دعاء قضاء الحاجة والزرق

يوم الجمعة أفضل أيام الله فيه ساعة استجابة، وفيه سنن مستحبة منها الاغتسال والتبكير إلى المسجد وقراءة سورة الكهف، يوم الجمعة هو يوم البركة والإكثار من الدعاء والتقرب من الله، وتمتلئ المساجد في هذا اليوم بالمسلمين وتجد حلقات الذكر وقراءة القرآن .

يوم الجمعة له مكانة خاصة عند المولى سبحانه وتعالى، فمن قرأ فيه سورة الكهف أضاء الله له نورا بين الجمعتين.

وهناك دعاء إذا دعاه الشخص في يوم الجمعة وبعد الصلاة تحديدا قضيت له 100 حاجة: «عن الإمام الطبراني عن النبي صل الله عليه وسلم، قال: من قال بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد 100 مرة، ثم صلى على النبي 100 مرة، ثم ردد دعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، قضيت له 100 حاجة، 70 حاجة من مطالب الآخرة و30 حاجة من حوائج الدنيا خلال جمعتين فقط».

والشخص إذا فعل الأعمال السابقة، لن تمر عليه جمعتين إلا وأغناه الله من فضله وحقق له ما يتمناه ويرغب به.

الدعاء فضل الدعاء دعاء قضاء الحاجة والزرق دعاء يأتي بالرزق

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