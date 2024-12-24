لمدة 6 أشهر .. إعلامي شهير يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تعاقد النادي الأهلي مع الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي الشمال القطري لمدة سته اشهر.

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه الشخصي على وقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: صحيفة سبورت نيوز الجزائرية: بونجاح سيلعب في الاهلي لمدة ستة أشهر على سبيل الاعارة ".

كان الإعلامي أحمد شوبير كشف حقيقة ما يتردد حول اقتراب النادي الأهلي من ضم المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق الشمال القطري.

وقال أحمد شوبير عبر فيديو نشره علي موقع فيسبوك من تصريحاته الإذاعية : "بالنسبة لموضوع بغداد بونجاح أنا بنفسي تواصلت مع مسئولين في نادي الشمال القطري ومع ناس قريبين جدًا من المسئولين، طه المهيزع المسئول الإعلامي لنادي الشمال نفى كل ما تردد عن المفاوضات مع الأهلي وقال إن بونجاح حاليًا في باريس لقضاء أجازة".

وتابع شوبير: “رئيس جهاز نادي الشمال القطري قال فيه تفاوض وقال إن بغداد بونجاح في أجازة في مصر حاليا”.

وأوضح شوبير: "بصوا هو نادي الشمال جدد عقد بونجاح حتى 2027، واللاعب الحقيقة نجح نجاحا ساحقا مع نادي السد القطري خد الدوري كذا مرة والهداف كذا مرة وحاليا هو هدّاف الدوري رغم إنه بيلعب في الشمال وهننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل".