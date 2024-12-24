بمشاركة 93 مشروعا مبتكرا..نائب محافظ قنا يفتتح معرض العلوم والهندسة

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، معرض العلوم والهندسة "قنا المحلي ISEF"، الذي أُقيم بنادي فتيات قنا، ونظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية قنا للتربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والنائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، وأشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي، ومحمد وجيه محمد، المشرف العام الفنى، فضلاً عن مديري الإدارات التعليمية ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وتفقد نائب محافظ قنا، المعرض الذي ضم ابتكارات واختراعات قدمها الطلاب، من خلال 62 مشروعًا لفئة "فوق السن" و31 مشروعًا لفئة "تحت السن".

وأعرب نائب محافظ قنا ، عن سعادته بالمستوى المتميز للابتكارات، التي تضمنت مشاريع في مجالات إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه وتنقيتها، بالإضافة إلى منتجات طبية متعددة الاستخدامات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن لجنة التحكيم اختارت 30 مشروعًا من بين 93 مشروعًا مشاركًا للتأهل للمنافسة في المعرض الوطني على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن محافظة قنا حققت خلال الأعوام الماضية العديد من المراكز المتقدمة، معرباً عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه الابتكارات لتصبح واقعًا ملموسًا على أرض الواقع.



