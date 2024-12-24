محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن، وذلك فى إطار خطط المحافظة لتطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، بأن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية بما يخدم التنمية المحلية، مؤكداً أن الاختيارات تمت بناءً على معايير الكفاءة والالتزام وخدمة الصالح العام.

وشملت الحركة تكليف عدد من القيادات الشابة في مواقع جديدة، بالإضافة إلى إعادة توزيع بعض الكفاءات المتميزة على مراكز أخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم.

وشدد عبد الحليم، على جميع القيادات الجديدة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات المواطنين، والإسراع في إنجاز المشروعات التنموية.

وتضمنت حركة المحليات الجديدة كل من: سيد تمساح محمود، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أشرف أنور أمين، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ياسر أحمد محمد حمادى، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، علاء محمد شاكر، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.



وكل من : خالد بهيج يحيى، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، حسين زمقان محمد، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، الحسيني صبري أبو زيد رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.



كما شملت الحركة تعيين عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية: قاسم عبد الراضى، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، عثمان عبد الرحيم نور الدين، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أحمد محمود عبد الله، نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أحمد سامي محمد، مكلفاً بالقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.