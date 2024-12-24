طريقة حساب المعاشات بعد الزيادة في يناير 2025

تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهود مكثفة في ملف المعاشات، خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2025.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني



سيتم بدءًا من 1 يناير 2025 تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

موعد زيادة المعاشات 2025



يترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، زيادة الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

سيكون الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات



المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش

- أي صاحب معاش يتقاضى أقل من 1500 جنيه سيتم زيادته إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

-المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.

- إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 11600 جنيه.



المستفيدون من زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

أي موظف أو مؤمن عليه يتقاضى أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني له إلى 2300 جنيه.

المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى الحالي (12600 جنيه) سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه.

تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيُرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيُرفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.

آلية زيادة المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية



تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.

زيادة الاشتراك التأميني سنويًا



وفقًا لقانون المعاشات، سيتم زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، وذلك لمدة 7 سنوات حتى عام 2027. وبالتالي، ستستمر زيادة الاشتراكات التأمينية بشكل دوري كل عام اعتبارًا من يناير.

كيفية صرف المعاشات بالزيادة



يمكن للمستحقين صرف معاشاتهم من خلال:-

- مكاتب البريد المصري

- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة

- بنوك القرى والبنوك التجارية

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة