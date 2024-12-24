عمرو الدردير يثير الجدل: عندنا اللاعيبة بتعتذر مش بتقولنا مش سامعينكم

أثار الإعلامي عمرو الدردير الجدل برسالة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: اللاعيبه عندنا لما بننتقد أداءها وبتجيب جول بتعتذر مش بتقولنا مش سامعينكم.



انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش بتقدم القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية له داخل منطقة الجزاء ليضعها بمهارة على يمين محمد عواد حارس الزمالك.

وسجل محمد شحاتة الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل حسام اشرف الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 من زمن الشوط الأول من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى حارس طلائع الجيش وتعلن عن تقدم القلعة البيضاء بالهدف الثاني.