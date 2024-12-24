لا يقدر بمال.. رسالة جمهور الزمالك من المدرجات إلى زيزو

وجه جمهور الزمالك رسالة إلى نجم الفريق أحمد سيد زيزو من الملعب أثناء مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه بموقع فيسبوك: رسالة جماهير الزمالك لزيزو: "شهد الزمان بأن الزمالك لا يقدر بمال"!

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الثاني لنادي طلائع الجيش في مرمى نادي الزمالك لتصبح النتيجة 2-2، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

وسجل جودوين شيكا الهدف في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة ارتدت من العارضة ليضعها في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش بتقدم القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.