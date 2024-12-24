خرج على نقالة.. إصابة خطيرة لـ لاعب الزمالك بمباراة طلائع الجيش

تعرض محمد حمدي ظهير أيسر نادي الزمالك لإصابة خطيرة خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

واصطدم محمد شعبان حارس طلائع الجيش بظهير الزمالك الأيسر محمد حمدي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ليخرج متأثرا بإصابته على النقالة لتلقي العلاج.

نجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الثاني لنادي طلائع الجيش في مرمى نادي الزمالك لتصبح النتيجة 2-2، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

وسجل جودوين شيكا الهدف في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة ارتدت من العارضة ليضعها في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش بتقدم القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية له داخل منطقة الجزاء ليضعها بمهارة على يمين محمد عواد حارس الزمالك.

وسجل محمد شحاتة الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل حسام اشرف الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 من زمن الشوط الأول من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى حارس طلائع الجيش وتعلن عن تقدم القلعة البيضاء بالهدف الثاني.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

وعلى الجانب أعلن عبد الحميد بسيوني تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك، وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

وفي الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.