الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لضم عبدالمنعم وبونجاح وتريزيجيه.. تفاصيل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بيقود ملف المفاوضات مع الثلاثي محمد عبدالمنعم وبغداد بونجاح ومحمود حسن تريزيجيه لضمهم لصفوف النادي الأهلي استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد عبدالمنعم حتى اللحظة موقفه واضح كما قولت لحضراتكم خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف:" لم يحدث أي تواصل من جانب الأهلي مع نادي نيس لضم اللاعب ولكن اللاعب أبدى موافقة على العودة للأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية".

وأكمل:" الكابتن الخطيب يريد ضم عبدالمنعم في يناير على سبيل الإعارة وبيحاول يقنع اللاعب بذلك ومنعم يفكر في إنهاء مسيرته الاحترافية والعودة للنادي الأهلي".

واستطرد:" بالنسبة للمفاوضات مع بغداد بونجاح ورغم التصريحات التي أدلى بها المسؤول الإعلامي لنادي الشمال القطري إن اللاعب في فرنسا ولم يذهب إلى مصر ولكن خرج رئيس النادي وأكد وجوده في مصر مع اللاعب وإن هناك بالفعل أحاديث مع النادي الأهلي في هذا الشأن".

واردف:" ما علمناه إن هناك عشاء سيجمع الكابتن الخطيب مع اللاعب ورئيس الشمال القطري ولكن نادي الشمال غير مقتنع بفكرة رحيل اللاعب يناير إلى الأهلي ومتمسكين بترك اللاعب للأهلي بعد نهاية الموسم وهناك نية لتركه مجانًا على أن يتفق الأهلي مع اللاعب على راتبه في تلك الفترة".

واختتم:" بخصوص محمود حسن تريزيجيه، اللاعب لا يستطيع الانتقال للنادي الأهلي في يناير بسبب لوائح الاتحاد الدولي وبالتالي الأهلي يحاول ضمه في نهاية الموسم سواء من طرابزون سبور التركي أو الريان القطري في حالة نجاحهم في شراء عقده والخطيب نجح في إقناع اللاعب بذلك".