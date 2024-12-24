بينهم 6 من ذوي الهمم.. المنوفية تحتفل بزفاف 50 عروسا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من غير القادرات بالمحافظة بينهم 6 من ذوي الهمم؛ في إطار مبادرة «هدية الرئيس» التي ينظمها الحزب.

حضر الحفل النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ونواب الحزب بالمحافظة والقيادات التنفيذية في المحافظة وأمناء المراكز والتنظيميون.

وقدم الحزب هدية مالية لكل عروسين ليبدآ بها حياتهما الجديدة.

أحيا الحفل المطرب عمر كمال، الذي رسم الفرحة على وجه العرائس والحضور، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا في الصالة المغطاة باستاد الجامعة بشبين الكوم.

كما شهد الحفل تنظيما من أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية واستمتع الحضور بالمؤثرات الضوئية والصوتية خلال الحفل.

جدير بالذكر أن الحزب كان قد عقد قران 4 عرائس من ذوي الهمم بمقر حزب مستقبل وطن الأسبوع الماضي وحضره اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والذي أهدي العرسان هدايا مالية.

وفي الختام حرص الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع العرائس وأسرهم ونجوم الحفل.