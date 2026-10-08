الحاصلات الزراعية: القيمة المضافة سر تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

قال هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن القيمة المضافة أصبحت الركيزة الأساسية لتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكدًا أن إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا لضمان المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات تليفزيونية، أن المصدر المصري أصبح مطالبًا بفهم احتياجات كل سوق، سواء فيما يتعلق بالتعبئة أو الجودة أو سلاسل الإمداد أو تفضيلات المستهلك النهائي.

وأشار هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن القطاع الزراعي المصري يشهد تحولًا نوعيًا متسارعًا، مع دخول جيل جديد من الشباب يعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.

نستهدف أسواقًا جديدة للبطاطس المصرية

قال هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة أمام صادرات البطاطس المصرية خلال الموسم التصديري، وعلى رأسها طاجكستان ودول البلقان، إلى جانب روسيا والأسواق التقليدية.

وأوضح هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم التصديري للبطاطس كان في بدايته آنذاك ويستمر حتى أغسطس.

واشار هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن المجلس يعمل بالتوازي على زيادة الكميات المصدرة إلى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.