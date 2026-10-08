التصديري للحاصلات الزراعية: اليابان سوق واعدة للمنتجات المصرية

قال هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن السوق الياباني يعد من الأسواق الواعدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى استقباله عددًا كبيرًا من المنتجات المصرية الطازجة والمبردة.

أهمية العمل على زيادة تواجد المنتجات المصرية في السوق الياباني

وأوضح هشام سمير النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات تليفزيونية، أن أبرز المنتجات المصرية التي تستقبلها اليابان تشمل البصل والثوم والجزر والبامية والبسلة والبطاطس، مؤكدًا أهمية العمل على زيادة تواجد المنتجات المصرية في السوق الياباني.

وأشار هشام النجار، وكيل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن طبيعة الاستهلاك في اليابان، حيث يزداد الإقبال على الخضروات والفاكهة، تمثل فرصة أمام مصر للتوسع في صادراتها، لافتًا إلى أهمية متابعة احتياجات السوق الياباني من خلال مكاتب التمثيل التجاري.