المخرج عمر زهران أمام المحكمة من جديد بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. غدا

تنظر غدًا محكمة مستأنف الجيزة نظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.



وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وفجر دفاع المخرج عمر زهران مفاجأة مثيرة خلال جلسة محاكمته في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وقال الدفاع، إن شاليمار الشربتلي تعاني من مرض نفسي بالاكتئاب وتعاني من التهيؤات وتتعاطى أدوية مهدئة، وقدم روشتات طبية تؤكد ذلك كما اشار الى سابقة ضبطها بأدوية مهدئة في المطار مسبقا.

وأضاف الدفاع أن شاليمار شربتلي سبق واتهمت زوجها خالد يوسف بسرقة ٢ مليون دولار لشراء قطعة ارض.



واستمعت محكمة جنح قسم الجيزة لمرافعة محمد حمودة المحامي دفاع المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

كل اللي بيحصل ده عشان عمر زهران وهالة صدقي

وقال حمودة: كل اللي بيحصل ده عشان عمر زهران وهالة صدقي قالوا لشاليمار الشربتلي خدي بالك خالد جوزك اللي سرقك فبتنتقم منه.

ولم يحضر الى الجلسة المخرج السينمائي خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي بعد طلب المحكمة استدعاءهما لسؤالهما حول اتهام شاليمار لصديقها عمر زهران بسرقة مجوهراتها.

وخلال الجلسة الماضية فجر محمد حمودة دفاع المخرج عمر زهران مفاجأة خلال تقديم طلباته امام هيئة المحكمة وأصر حمودة على طلبه بتفريغ هاتفين محمولين ملك المتهم عمر زهران لاحتواءهما على تسجيلين صوتيين مرسلين اليه من شاليمار الشربتلي تتضمن تهديد فقام عمر بالرسالها الى صديق له يدعى مهاب قائلا له:"بص يا مهاب الرسايل دي انا بتهدد".

واضاف الدفاع ان تلك الرسائل دليل واضح على كيدية الاتهام كما ان الهاتف تضمن رسائل صوتية بتهديد هالة صدقي وعمر زهران قالت فيها شاليمار الشسربتلي لهما:"هوريكم خالد يوسف هيعمل فيكم ايه"، وطلب محمد حمودة من هيئة المحكمة الاستماع لتلك التسجيلات الصوتية مبديا ثقته في عدالة المحكمة مطالبا القاضي بتحقيق الحق والعدل.



واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة المحامي دفاع عمر زهران واعلن حمودة عن الادعاء مدنيا ضد شاليمار الشربتلي بمبلغ 3 ملايين جنيه وواحد كما طلب استدعاء المجني عليها زوجة خالد يوسف واستدعاء المحاسب المالي الخاص بها لتواجده في الشقة مع عمر زهران باعتباره شاهد الاثبات في القضية ومواجهته بالمتهم.

وطلب الدفاع بالزام شاليمار الشربتلي بتقديم فواتير تثبت ملكيتها للمجوهرات التي ادعت سرقتها حتى يثبت الدفاع في حال تزويرها باتخاذ الاجراءات القانونية وطلب تفريغ الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهم المخرج عمر زكريا زهران.