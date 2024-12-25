أخبار الأقصر.. «بابا نويل» يوزع الهدايا على أطفال الصعيد مرضى السرطان.. الموافقة على تخصيص أرض لـ«الأوقاف» وإقامة مكتبة عامة بقرية النمسا

شهدت محافظة الأقصر على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث الجارية والمهمة والتي جاء أبرزها ..



بابا نويل" يوزع الهدايا والألعاب على أطفال الصعيد مرضى السرطان

وسط أجواء كرنفالية واحتفالات على انغام الموسيقى، استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان"بابا نويل"، لتقديم الدعم المعنوي، لأطفال الصعيد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى، احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وسط جو من المرح والبهجة.

و التف الأطفال حول" بابا نويل" الذى رسم البهجة والسعادة للأطفال الصغار بظهوره المفاجئ ، أثناء تلقيهم العلاج الإشعاعي، داخل غرف العلاج مرتديًا زي" سانتا كلوز،" حاملا معه هدايا الكريسماس والورود والالعاب، وقدمها لهم وهو يغنى اغانى الكريسماس، وسط تفاعل من الأطفال وذويهم، و ارتسمت البسمة والبهجة على وجوه الاطفال الصغار.





الأقصر.. الموافقة على تخصيص أرض لمديرية الأوقاف وإقامة مكتبة عامة بقرية النمسا

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام السابق للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.





إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 4879 مترا بالأقصر



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز حملة إزالات مكبرة استهدفت مدينة إسنا.

وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لازالة التعديات.



والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.



وأسفرت الحملة عن إزالة عدد "١٠ "حالات فى المهد تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٧٥٠ مترا بحوض متولى وحوض أبو رجيلة وعدد " ١٠" حالات فى المهد تعد على الأراضى الزراعية بقرية الشغب بمساحة ٣١٢٩ م والتعديات عبارة عن طوب أبيض ومونة وأسمنت.