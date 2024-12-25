مستوطنون يشعلون النيران في حظيرة بقرية فلسطينية بالقرب من أريحا

داهم مستوطنون إسرائيليون قرية عرب المليحات البدوية الفلسطينية شمال غرب أريحا في وقت سابق من هذا المساء، وألقوا الحجارة على السكان المحليين وأضرموا النار في حظيرة تضم أغنامًا.

تُظهر لقطات من مكان الحادث السكان المحليين وهم يعملون على إطفاء الحريق، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وكما هو الحال تقريبًا في مثل هذه الحوادث، لا توجد تقارير عن اعتقالات، مما دفع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى البدء في فرض عقوبات على المتطرفين المستوطنين الإسرائيليين على مدار العام الماضي.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الثلاثاء بيانا أدانت فيه العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة واغتيال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

وأكدت حماس أن مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وتصعيده سياسة اغتيال المقاومين، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، لن ينال من عزيمة وثبات المقاومة الباسلة، التي ستواصل درب التحرير بكل بطولة واقتدار.