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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

البحوث الزراعية والدولي للأسماك يبحثان استخدام الطاقة الشمسية في المزارع السمكية

مركز بحوث الثروة السمكية
مركز بحوث الثروة السمكية
شيماء مجدي
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عقد  مركز أبحاث الطاقة المتجددة في مصر ورشة عمل  السنوية لمشروع الطاقة الجديدة والمتجددة كأنظمة حديثة فى الاستزراع السمكى، والممول من السفارة الملكية النرويجية .

 يأتي هذا في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .


وفي هذا السياق قال الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية إن ورشة العمل المنعقدة تعتبر نموذجا  لتعزيز الإجراءات التعاونية بين الشركاء .

وقد ناقشت ورشة العمل  إنجازات المشروع فى 2024 والتى ساهمت فى استخدام الطاقة الشمسية تشغيل المزارع السمكية كبديل للسولار والطاقة الكهربائية وذلك لتقليل تكاليف الانتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية للمساهمة فى الحد من التغيرات المناخية، مع تسهيل التخطيط الاستراتيجي أيضًا للعام القادم.

 هذه الشراكة  تهدف إلى خلق 6 ملايين فرصة عمل عبر أنظمة الاستزراع السمكى مع تحقيق الأهداف الرئيسية الأخرى بما في ذلك التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، والمساواة بين الجنسين، والشباب والأمن الغذائي .

 الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين الابتكار واختباره وتوسيع نطاقه حول الطاقة المتجددة تمكن 5000 منتج ومربى للأسماك وغيرها من أنشطة سلسلة القيمة السمكية في مصر لزيادة إنتاجيتها و زيادة الدخل. 

سيؤدي ذلك إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي وتقليل هدر الطعام والخسارة حيث يشجع بائعات السمك على استخدام الطاقة الشمسية فى مبردات الأسماك بالأسواق المتنقلة والثابته والمزيد من سلاسل القيمة الغذائية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والذكاء المناخي و استخدام الإنترنت فى دعم تقنيات تربية الأحياء المائية مما يذيد النمو الاقتصادي و احتياجات البروتين لسكان مصر الذين يتزايدون بسرعة جنبًا إلى جنب مع بناء القدرات والتخطيط الفعال من أجل التوسع و نمو أمن لتربية الأحياء المائية في البلاد بطريقة مستدامة شاملة وصديقة للمناخ. باعتبارها أكبر منتج للأسماك في أفريقيا، فإن مصر في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح من أكبر الدول المنتجة للأسماك في أفريقيا نشر الطاقة المتجددة عبر تربية الأحياء المائية. تساعد أن تظل مصر أكبر منتج للأسماك في أفريقيا .

وزير الزراعة الزراعة الاستزراع السمكى الثروة السمكية بحوث الثروة السمكية رفعت الجمل

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