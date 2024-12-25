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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

جامعة المنوفية تحتفل بعيدها الـ48 وتكرم أبنائها المتفوقين والمتميزين

احتفال جامعة المنوفية
احتفال جامعة المنوفية
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قدم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أسمى آيات التهاني القلبية للدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ولجميع قيادات الجامعة ومنتسبيها بمناسبة الاحتفال بعيد " الجامعة الثامن والأربعين " ، مؤكداً على أن الجامعة تعد منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا وشريكا فاعلا في خطط البناء والتنمية لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات التنموية على أرض المحافظة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.


 أناب محافظ المنوفية، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام واللواء عبدالله عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة ، للمشاركة  في فعاليات الاحتفال والذي تنظمه جامعة المنوفية اليوم برئاسة رئيس الجامعة بقاعة الاحتفالات بكلية الحقوق ، وتحت رعاية محافظ المنوفية ، حضر الاحتفال الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، الأنبا بنيامين مطران المنوفية ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ورؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعرض فيلم وثائقي عن تاريخ جامعة المنوفية ، وخلال كلمته رحب رئيس جامعة المنوفية بالحضور معربا عن سعادته بمشاركتهم في الاحتفال بالعيد الثامن والأربعين للجامعة، مؤكداً على احتفال الجامعة لهذا اليوم كونها جامعة عريقة كانت ولا تزال على مدار السنوات الماضية ومنذ نشأتها رمزاً للعلم والمعرفة ومصدراً للإشعاع التعليمي الذي يساهم في تطوير المجتمع المحلي والإقليمي وبناء مستقبل مشرق.


وأضاف إلى أن ما تحقق بجامعة المنوفية هي بداية قوية نحو مزيد من التميز والابتكار وأننا على يقين أن الجامعة ستظل في طليعة المؤسسات التعليمية وملتزمون بمراجعة الأداء بشكل دوري ومستمر  لتصبح في تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لجهوده الداعمة والمستمرة للجامعة وخططها ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والطبية المتميزة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.


واستعرض رئيس الجامعة أهم المشاريع  التي تم تنفيذها والمحطات التعليمية الهامة والتصنيفات التي مرت بها بفضل العمل الجماعي والجهود المخلصة لأبناء الجامعة ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030 ،وخلال الحفل ، تم تكريم عدد من المتفوقين والمتميزين من عمداء الكليات والقيادات الجامعية ورؤساء الجامعة السابقين وأوائل الطلاب ، والحاصلون علي الدكتوراه والماجستير من الهيئة المعاونة.

المنوفية جامعة المنوفية احتفال جامعة المنوفية بعيدها

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