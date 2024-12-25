قال له شكرًا .. «الدردير» يكشف مفاوضات الخطيب مع الصفقة الجديدة

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع بغدادي.

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "عندي معلومه أن بونجاح طلب من الخطيب بشكل مباشر 2 مليون و400 ألف دولار في الموسم ولو عايزينه لمدة شهر واحد في كأس العالم للأندية هياخد 500 ألف دولار مع بونص إضافي 100 ألف دولار في كل دور يتخطاه الأهلي.



وتابع: "الخطيب معجبهوش الكلام وقاله شكراً مش عايزين

يقوم وكلاء اللاعبين ياخدوه ويطلعوا على مسئولين الزمالك عشان يلبسوه فينا نفضل نسدّد له في غرامات مع الفيفا طول العمر..

لا ياحبيبي شكراً مش عايزين احنا كمان..

احنا مش أغنى من الأهلي في الفلوس عشان تعرضوه علينا

إذا كان الأهلي رفض احنا هنقبل يعني !! ".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.