الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.. وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في الأيام المقبلة، موضحة أن نشاط الرياح الحالي يُعد طبيعيًا مع بداية فصل الشتاء.

أشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" إلى أن الرياح المثيرة للأتربة والرمال ستقل حدتها على بعض المناطق الساحلية غدًا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير خلال الليل في مناطق شمال الصعيد والوجه القبلي، حيث ستتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، بينما ستتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 1 و2 درجة مئوية، وستصل إلى 1 درجة مئوية في مناطق سيناء ومدينة سانت كاترين.

وأكدت غانم أن طقس الغد سيشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، والتي ستزداد يومي الجمعة والسبت على الوجه البحري، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موجهة نصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والكمامات وتناول السوائل الدافئة، والابتعاد عن الأعمدة ولوحات الإعلانات والأشجار، والالتزام بالهدوء عند قيادة السيارات.