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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في قلب مشروع تجاري بإسرائيل.. كابلات معيبة تهدد بقطع الكهرباء عن موقع «BIG»

صورة من الحريق
صورة من الحريق
فرناس حفظي

كشفت التحقيقات الأولية في الحريق الذي اندلع بموقف السيارات تحت الأرض في موقع إنشاء المجمع التجاري «BIG» بمدينة بيتاح تكفا الإسرائيلية، في 8 أغسطس الماضي، أن كابلات كهربائية دون المستوى المطلوب تسببت في ان اندلاع النيران وانتشارها إلى المناطق المحيطة.

ونقل موقع «واي نت» الإسرائيلي عن المقدم دودو أربيف، نائب قائد مركز شرطة بيتاح تكفا ورئيس قسم الحماية من الحرائق، الذي ترأس فريق التحقيق، قوله إن الحريق امتد إلى المنطقة المحيطة بالكامل.

وأشار أربيف إلى أن السلطات تدرس إمكانية فصل التيار الكهربائي عن موقع البناء، في إطار الإجراءات المحتملة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالحادث.

ويأتي الكشف عن سبب الحريق في إطار التحقيقات للوصول إلى تحديد ملابسات الواقعة والمسؤولية عن استخدام الكابلات الكهربائية التي وُصفت بأنها رديئة، وسط مخاوف من استمرار المخاطر داخل موقع الإنشاء.

موقف السيارات المجمع التجاري المجمع التجاري «BIG» مدينة بيتاح تكفا كابلات كهربائية

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